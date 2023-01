Entre o regresso de uma saga épica icónica ("Vikings: Valhalla"), uma adaptação de um videojogo especialmente aguardada ("The Last of Us"), a nova vida de uma personagem clássica da animação ("Velma") e mais capítulos de uma série israelita de culto ("Fauda"), há estreias para todos os gostos nas propostas de janeiro para o pequeno ecrã.

O primeiro mês do ano traz também a mais recente adaptação de uma obra da italiana Elena Ferrante ("A Vida Mentirosa dos Adultos"), uma comédia dramática juvenil diferente de todas as outras e a merecer a (re)descoberta ("Reservation Dogs"), a série do dinamarquês Nicolas Winding Refn, realizador de "Drive – Risco Duplo" e "O Demónio de Néon" ("Copenhagen Cowboy"), um thriller sul-coreano que poderá ser das surpresas da temporada ("Trolley"), a história do fundador do maior império de striptease masculino ("Bem-vindos ao Chippendales: Clube da Sedução"), a despedida da saga criminal com Al Pacino ("Hunters") ou o spin-off de "That '70s Show" ("That '90s Show"). Parece demasiado para acompanhar? É só uma pequena parte das dezenas de novidades confirmadas:

Dia 1: Kaleidoscope (minissérie)

Netflix

Dia 1: Olhar Indiscreto (T1)

Netflix

Dia 1: Marco Paulo (minissérie)

23h00 na SIC

Dia 1: Ridley Road (minissérie)

22h00 na RTP2

Dia 2: Reginald the Vampire (T1)

22h15 no Syfy

Dia 3: Regras do Jogo (T6)

21h25 no FOX Comedy

Dia 3: Law & Order: Organized Crime (T3)

22h10 no TVCine Action

Dia 4: A Vida Mentirosa dos Adultos (T1)

Netflix

A Vida Mentirosa dos Adultos

Dia 4: Os Amadores (T2)

Disney+

Dia 4: Os Foragidos (T1)

Disney+

Dia 4: Pequeno e Poderoso (T1)

Disney+

Dia 4: Reservation Dogs (T2)

Disney+

Reservation Dogs

Dia 4: Star Wars: O Lote Estragado (T2)

Disney+

Dia 4: Taiwan: Histórias de Crime (T1)

Disney+

Dia 4: Larkins (T2)

21h25 no AXN White

Dia 4: Inesquecível (T1)

22h00 na RTP2

Dia 4: Diz-me Quem Sou (minissérie)

21h15 no AMC

Dia 5: A Senhora dos Mortos (T1)

Netflix

Dia 5: Copenhagen Cowboy (T1)

Netflix

Copenhagen Cowboy

Dia 5: Ginny & Georgia (T2)

Netflix

Dia 5: Mentes Criminosas: Evolution (revival)

22h50 no AXN

Dia 6: PRAXX (T2)

OPTO

Dia 6: The Rig (T1)

Amazon Prime Video

Dia 6: Death in Paradise (T11)

22h00 no FOX Crime

Dia 7: Souls (T1)

SkyShowtime

Dia 9: Koala Man (T1)

Disney+

Dia 9: Trolley (T1 - episódios semanais)

Netflix

Trolley

Dia 9: The Split (T2)

21h25 no AXN White

Dia 9: 9-1-1 (T6 - episódio duplo)

22h00 na FOX Life

Dia 11: Bem-vindos ao Chippendales: Clube da Sedução (minissérie)

Disney+

Bem-vindos ao Chippendales

Dia 11: Sexify (T2)

Netflix

Dia 11: Time (T1)

Disney+

Dia 11: Sister Boniface (T1)

22h00 no FOX Crime

Dia 11: FBI (T5)

22h15 na FOX

Dia 11: FBI: International (T2)

23h05 na FOX

Dia 12: The Makanai: Cooking for the Maiko House (T1)

Netflix

Dia 12: Velma (T1)

HBO Max

Velma

Dia 12: Vikings: Valhalla (T2)

Netflix

Dia 12: Regras do Jogo (T7 - última)

21h25 no FOX Comedy

Dia 13: Infiltrado (T1)

MEO Filmes e Séries

Dia 13: Law & Order (T22)

SkyShowtime

Dia 13: Hunters (T2 - última)

Amazon Prime Video

Hunters

Dia 13: No Me Gusta Conducir (T1)

HBO Max

Dia 13: Trial by Fire

Netflix

Dia 13: Operação Maré Negra (episódio especial)

Amazon Prime Video

Dia 13: Sky Rojo (T3 - última)

Netflix

Dia 13: Your Honor (T2 - última)

HBO Max

Dia 15: The Bureau of Magical Things (T2)

Netflix

Dia 16: 1923 (T1)

SkyShowtime

Dia 16: The Last of Us (T1)

HBO Max

The Last of Us

Dia 16: O Crime do Padre Amaro (T1)

22h30 na RTP1

Dia 17: Miracle Workers: End Times (T4)

HBO Max

Dia 17: Chicago Med (T8)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 18: De Brutas, Nada (T1)

Amazon Prime Video

Dia 18: Last Man Standing (série completa: nove temporadas)

Disney+

Dia 18: Little Demon (T1)

Disney+

Dia 18: Chicago Fire (T11)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 19: Les combattantes (minissérie)

Netflix

Dia 19: That '90s Show (T1)

Netflix

That '90s Show

Dia 19: Chicago P.D. (T10)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 20: Shanty Town: Bairro de Lata (T1)

Netflix

Dia 20: Fauda (T4)

Netflix

Fauda

Dia 20: Represent (T1)

Netflix

Dia 20: Shahmaran (T1)

Netflix

Dia 20: The Legend of Vox Machina (T2)

Amazon Prime Video

Dia 20: The Undeclared War (T1)

SkyShowtime

Dia 20: Vale dos Esquecidos (T1)

HBO Max

Dia 21: Alchemy of Souls (Parte 2 - episódios semanais)

Netflix

Dia 25: A Noiva Negra (T1)

Netflix

Dia 25: Extraordinary (T1)

Disney+

Dia 25: Trigger Point (T1)

Disney+

Dia 26: Entender o Amor (T1 - episódios semanais)

Netflix

Dia 27: Kings of Jo'burg (T2)

Netflix

Dia 27: A Menina da Neve (T1)

Netflix

Dia 27: Lockwood & Co. (T1)

Netflix

Dia 30: Hudson & Rex (T3)

22h00 no AXN