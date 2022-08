A presença nas grandes produções de Hollywood "O Esquadrão Suicida e o ainda inédito "Guardiões da Galáxia 3" é um marco ainda maior do que se julgava na carreira de Daniela Melchior: significa que a portuguesa não faz parte da "longa lista de atores" com quem o realizador James Gunn garante que nunca irá trabalhar.

Durante uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais no fim de semana, um dos fãs do realizador quis saber o que ele faria se tivesse um ator com quem as coisas não estivessem a funcionar, fosse pela sua forma de trabalhar, temperamento, falta de química ou outras razões: falava com o profissional em questão e dava-lhe mais oportunidades, ou despedia-o imediatamente e fazia uma nova escolha?

James Gunn não esteve com subterfúgios e revelou três razões para um ator se tornar 'persona non grata' nas suas produções: "Se for o temperamento dele e é sério, escolheria imediatamente outro ator. A vida é demasiado curta para cretinos. O mesmo se chegarem sistematicamente atrasados, o que odeio, ou sem estarem preparados. Tenho uma longa lista de atores, grandes estrelas e outros, com quem nunca irei trabalhar por estas razões".

"Mas se for algo relacionado com a interpretação, e eles estão a dar tudo de si nisso, farei tudo o que puder para que funcione até que seja completamente evidente que a qualidade do projeto será perceptivelmente prejudicada se não mudarmos de ator. Isso pode acontecer com atores realmente talentosos que simplesmente não encaixam", acrescentou.

Quando outro fã disse que apostava que John Cena era um dos eram pontuais, o realizador confirmou que era "uma das melhores pessoas com quem trabalhar - sempre preparado e pontual e e gentil com todos. Ele e muitos dos meus regulares estão entre os atores com quem anseio trabalhar. Quero mencioná-los todos aqui, mas a escassez de caracteres significaria que estaria a deixar muitos de fora".

E qual é o processo para se descobrir um cretino em Hollywood? Pesquisa...

"Faço sempre as devidas diligências sobre atores e chefes de produção com realizadores, atores, produtores e técnicos em quem confio. Se se confirmar que são idiotas (não apenas mal-humorados ou rabugentos, mas verdadeiros idiotas) ou irresponsáveis, não os contrato. Alguns atores já sei que nunca devo sequer considerar", esclareceu.

Como seria de esperar, houve fãs a desafiar Gunn para deixar "escapar" a lista, mas a resposta foi um desabafo que pode ser traduzido por "como gostava de poder fazer isso"...