A 73ª edição do Festival de Cannes deveria abrir as suas portas esta semana na cidade costeira francesa, mas as medidas impostas pelo Governo francês para conter a propagação do novo coronavírus forçaram a adiar a edição e a contemplar novas opções, perante a impossibilidade de realização este ano.

Numa entrevista ao semanário L’Obs, Frémaux explicou que a direção do festival irá publicar uma lista dos filmes que seriam levados a concurso, se este ocorresse, incluindo filmes que serão lançados na primavera de 2021.

“Provavelmente, a seleção não será feita no formato usual que todos conhecemos na competição. Seria ridículo agirmos como se nada tivesse acontecido, mas queremos promover os filmes que vimos e adoramos”, explicou o diretor do Festival de Cinema de Cannes.