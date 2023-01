A 9.ª edição desta mostra de cinema, iniciativa da Câmara de Loulé e que está integrado na programação do Algarve Film Week, também organiza ‘workshops’, ‘masterclasses’ e momentos dirigidos à indústria, segundo o programa distribuído.

A Monstrare arranca na segunda-feira no auditório da Escola Secundária de Loulé, no que serão dois dias de curtas-metragens, entre elas a apresentação da atividade Curte a curta, iniciativa da Escola Secundária de Loulé com o apoio da Câmara de Loulé integrada na Bienal de Cultura e Educação do Plano Nacional das Artes.

No segundo dia da mostra, na terça-feira, será apresentada no Cineteatro Louletano a longa-metragem "Nunca Nada Aconteceu", de Gonçalo Galvão Teles, que estreou recentemente nos cinemas portugueses.

Na quarta-feira, dia 25, o realizador louletano Artur Ribeiro vai à Escola Secundária de Loulé, onde andou, para uma ‘masterclass’ intitulada "De Loulé à Gronelândia".

No dia 26 terá lugar a exibição e estreia em Portugal continental do documentário "A Fajã onde o tempo não mora", de Sara Leal, que “retrata o património natural, material e imaterial da Fajã de Santo Cristo na Ilha de São Jorge, Açores”.

O filme "Vadio", de Simão Cayatte, irá ter a sua antestreia nacional no dia 27 de janeiro no Cineteatro Louletano, contando a história de um adolescente no Alentejo que procura pelo pai subitamente desaparecido.

A programação da Monstrare termina, depois, no dia 28 à tarde, sábado, no Cineteatro Louletano, com a exibição do filme francês "Acusação" de Yvan Attal, que nos conta a história de uma acusação de violação entre dois jovens e que conta com a interpretação da atriz Charlotte Gainsbourg.

De assinalar, ainda, o encontro "A oferta cultural nas regiões periféricas", com o presidente do Cineclube da Ilha Terceira e diretor do Museu de Angra do Heroísmo, que acontece na Casa do Meio-dia, no dia 27, às 18:00.

No âmbito do Algarve Film Week haverá outras iniciativas ligadas ao cinema, como ‘workshops’ destinados a alunos com o objetivo de mostrar o que é a produção de cinema e levando-os a produzir uma pequena curta-metragem, na segunda e terça-feira, em Quarteira e Almancil.

Os Prémios Cinetendinha promovidos pelo crítico de cinema Rui Pedro Tendinha para galardoar “os melhores filmes e interpretações” irão ser apresentados no dia 28 às 18:30, no Cineteatro Louletano.