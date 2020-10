Vinte filmes portugueses, entre os quais os premiados "Elo", de Alexandra Ramires, e "Mesa", de João Fazenda, são finalistas do Prémio Nacional de Animação, revelou hoje (27) a Casa da Animação.

Segundo a organização, foram escolhidas duas dezenas de produções de cinema de animação, em curta-metragem, repartidas pelas categorias Filmes de profissionais, Filmes de escola e Filmes de oficina.

Na primeira categoria estão nomeados "Purpleboy", de Alexandre Siqueira, e "Elo", de Alexandra Ramires, ambos com produção da Bando À Parte, e já premiados em festivais internacionais, e ainda "Mesa", do ilustrador João Fazenda, produzido pela Animanostra.

"O peculiar crime do estranho senhor Jacinto", de Bruno Caetano, do coletivo COLA, e "Já tens idade para te preocupares com o cancro?", de Raquel Felgueiras, produzido pelo Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, também integram esta categoria.

A organização escolheu ainda nove filmes de escola, entre os quais três em produção estrangeira: "(In)dividual", de Beatriz Bagulho, e "Nestor", de João Gonzalez, ambos do Reino Unido, e "Sundown", de Ana Moniz, Camille Letouze, Juliette Brocal, She Ruitao e Zou Shanshan, produzido em França.

A estes três filmes juntam-se ainda "Dente d'Leão", de Catarina Abrantes, Mariya Toma e Miguel Henriques, "Rachado", de Ana Rodrigues, António Lucas, João Monteiro e Rita Branco, ambos da Universidade Lusófona, "Mother Trude", de Tiago Miguel (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave), "Being Uncanny", de Filipa Alves e Maria Barbosa (Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa), "As aventuras do gajo no espaço", de Afonso Pelayo, e "Creature of habit", de Beatriz Nunes Silva, ambos da Escola Artística de Soares dos Reis.

Na categoria Filmes de oficina estão nomeados "Realidades", "O tempo escondido no corpo de uma escola", "O guardião do papel", "100 palavras", "Um dia muito agitado" e "Cerco-me de histórias".

Os vencedores serão conhecidos na 19.ª edição da Festa Mundial da Animação, que decorrerá de 25 a 29 de novembro na Casa das Artes do Porto.

O Prémio Nacional de Animação é uma iniciativa da Casa da Animação, um projeto cultural nascido em 2001 no contexto de Capital Europeia da Cultura - Porto para promover e divulgar a produção portuguesa de cinema de animação.