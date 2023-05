"A contagem decrescente para a 'Music of the Spheres World Tour' já começou e há novos bilhetes para as quatro datas. Garante já o teu lugar no Estádio Cidade de Coimbra e prepara-te para a chegada dos Coldplay a Portugal", revelou a Everything Is New esta quarta-feira, dia 3 de maio.

Bilhetes disponíveis em everythingisnew.pt e nos locais habituais (ticketline.pt, FNAC, Worten, El Corte Inglés e postos de venda Ticketline).

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arranca em Portugal, com quatro concertos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países, além de incluir espetáculos no Reino Unido.