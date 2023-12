Carlos Bica sobe ao palco no dia 12, às 21h30, com o espetáculo “Playing With Beethoven”, para reinventar obras do compositor nascido há 252 anos, com recurso a um contrabaixo, um acordeão, um saxofone e um par de gira-discos.

Antes, a 6 de janeiro, os Camerata Atlântica abrem a programação do TMC com “Uma Década de Música”, que conta com a participação da solista Filipa Lima, na flauta.

O projeto, composto por 11 instrumentistas de cordas, celebra dez anos e o espetáculo inclui peças de compositores como Alberto Nepomuceno, Anne Victorino d’Almeida ou Joly Braga Santos.

A Companhia Paulo Ribeiro apresenta “Sem um de nós não pode haver voz”, no dia 20, uma coreografia inspirada na vida e universo do cineasta sueco Ingmar Bergman.

“Dança-se com a densidade comum à obra de Bergman para criar texturas e dinâmicas que convocam humor e emoção, numa procura de celebração do corpo em permanência”, referiu o TMC, em comunicado.

A programação de janeiro encerra com a companhia Formiga Atómica, que, em “Montanha-Russa”, junta à dupla Miguel Fragata e Inês Barahona os músicos Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo, dos Clã.

“Neste espetáculo, o teatro e a música disputam o palco, desafiando as convenções do teatro musical”, sublinhou o TMC, na mesma nota.

Os bilhetes, já disponíveis, variam entre os seis e os sete euros e meio, com descontos para maiores de 65 anos, espetadores com menos de 30 anos, ingressos para famílias e cidadãos portadores de atestado médico de incapacidade multiuso.