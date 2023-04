Depois de uma pausa de quatro meses, os Coldplay voltaram aos palcos com uma série 11 concertos no Brasil. Segundo a revista Billboard, os espetáculos que decorreram entre 10 e 28 de março renderam à banda cerca de 60 milhões de euros.

Com mais de 736 mil bilhetes vendidos para os concertos, a banda liderou o top de maior bilheteira do mês de março, de acordo com os dados da Blilboard Boxscore.

Em média, o grupo liderado por Chris Martin lucrou 5,38 milhões de euros e vendeu aproximadamente 67 mil bilhetes por concerto.

Os Coldplay regressam a Portugal em maio para quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra. A banda britânica vai atuar nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio de 2023 - no dia 19, o grupo faz um 'intervalo'.

Em Coimbra, a primeira parte dos concertos estará a cargo de Bárbara Bandeira e da inglesa Griff.

Ao SAPO Mag, a promotora confirmou que cada concerto vai contar com 50 mil pessoas. No total, serão 200 mil pessoas que vão passar pelo Estádio Cidade de Coimbra, sendo a maior audiência de sempre para uma banda/ artista em Portugal - até agora, o recorde pertencia Ed Sheeran que, em 2019, juntou 120 mil pessoas em dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa.