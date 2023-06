A peça “Poemas”, criada pelo maestro Luís Cipriano, vai ser interpretada no sábado, às 16h00, no Octógono, sala de espetáculos no Fundão, no âmbito das comemorações do centenário do poeta Eugénio de Andrade.

Composta a pedido da Câmara Municipal do Fundão, a obra é baseada em poemas de Eugénio de Andrade, natural de Póvoa de Atalaia, freguesia deste concelho do distrito de Castelo Branco. Em comunicado, a Associação Cultural da Beira Interior explica que "Poemas" é composto "por seis andamentos intercalados por cinco interlúdios, como se tratasse de um passeio entre os vários poemas que representam as várias fases do poeta". "A obra retrata também o contraste da poesia de Eugénio de Andrade, onde a amargura, a preocupação do envelhecimento contrasta com o amor pela natureza, pelo belo e pelo significado de amizade e amor", salienta o compositor, citado na mesma nota. Os poemas que serviram de inspiração à criação de Luís Cipriano são "É urgente o amor", "Os amigos", "Ver claro", "Pequena elegia de setembro", Quase nada" e "Procura a maravilha". O maestro frisa que a obra "utiliza uma linguagem tonal, por vezes muito simples, contrastando com o atonalismo e de complexidade rítmica como a poesia do poeta". Além do Coro Misto da Beira Interior participam no concerto o Coro Infantil da Beira Interior, formado por alunos de várias escolas dos concelhos do Fundão, da Covilhã e de Idanha-a-Nova e por crianças do projeto "Plante 1 Músico". As vozes são acompanhadas por um sexteto de percussão composto por Pedro Tavares, André Nadais, Francisco Cipriano, Marco Aleixo, Vasco Fazendeiro e Paulo Amendoeira. O concerto, de entrada livre, é promovido pela Câmara do Fundão, Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto e pela Associação Cultural da Beira Interior. O espetáculo está integrado nas comemorações dos cem anos do nascimento de Eugénio de Andrade.