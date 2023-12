São 26 os artistas “emergentes e conhecidos, locais e internacionais” que irão atuar no festival, marcado para 22, 23 e 24 de março de 2024, entre os quais Jennifer Loveless, Marie Davidson live, Perel, DJ Minx b2b DJ Holographic, Dresden (Ivan Smagghe & Manfredas), Vhoor, Branko, Vanyfox, Yen Sung b2b Photonz, DJ Lynce live, Rui Vargas, Ana Pacheco, ZenGxrl, Conferência Inferno, Iolanda e Batida.

Num comunicado hoje divulgado, a organização recorda que o Sónar by Day decorre em palcos interiores e exteriores no Pavilhão Carlos Lopes, nos dias 22 e 23 de março, e o Sónar by Night apenas no interior do edifício, nos dias 23 e 24.

O programa do Sónar+D, a vertente do festival dedicada às tecnologias criativas, que incluirá conferências e concertos, assim como uma instalação audiovisual, acontece nos três dias de festival na Estufa Fria.

Para o Sónar Lisboa 2024 já tinham sido anunciados anteriormente 2manydjs, Bonobo, Sevdaliza e Moullinex + GPU Panic, Bonobo, Sevdaliza, Chima Isaaro e XEXA, entre outros.