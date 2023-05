Com o verão cada vez mais perto, aproxima-se também a 25.ª edição do MEO Sudoeste. De 9 a 12 de agosto, e abertura do campismo no dia 5, o festival proemte "mais uma semana inesquecível, com a tribo de novo reunida na Zambujeira do Mar".

Esta quarta-feira, a organização anunciou sete novas confirmações. A 12 de agosto, o último dia do festival, Hardwell, Steve Aoki e Blasterjaxx prometem animar a Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

Rae Sremmurd, Kriol Kings, Lon3r Johny e Soraia Ramos também vão atuar na 25.ª edição do MEO Sudoeste.

JÁ CONFIRMADOS:

9 de agosto

Palco MEO: David Guetta, Niall Horan, Giulia Be, Lon3r Johny

Palco LG by Mega Hits: Hybrid Theory, Bianca Barros, Sounds of All Colors by Liliana Almeida e Nayr Faquirá

10 de agosto

Palco MEO: DENNIS, Bizarrap, Farruko, Ludmilla, Kriol Kings

Palco LG by Mega Hits: Supa Squad, Edgar Domingos, Blacci

11 de agosto

Palco MEO: Karetus, Metro Boomin, Slow J, L7NNON, Rae Sremmurd

Palco LG by Mega Hits: Papillon, Mizzy Miles, Leo 2745

12 de agosto

Palco MEO: Ivandro, Hardwell, Steve Aoki, Blasterjaxx, Soraia Ramos

Palco LG by Mega Hits: Prodígio, Harold, Catarina Filipe