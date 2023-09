Drake abriu as portas do seu armário para mostrar as prendas que recebe das fãs.

Esta quarta-feira, dia 7 de setembro, na sua conta no Instagram, o cantor partilhou uma fotografia onde mostra a coleção de sutiãs que foram atirados pelas fãs durante os concertos da digressão "It’s All A Blur".

Na imagem, Drake mostra que já recebeu sutiãs de todas as cores e tamanhos, provando que os guarda todos no seu armazém.

Veja a publicação: