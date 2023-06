As Festas do Senhor do Calvário, em Gouveia, que decorrem de 10 a 14 de agosto, contam no cartaz musical com os Táxi, Carolina Deslandes, José Cid, Fernando Daniel e Ivandro, informou aquela autarquia do distrito da Guarda.

Segundo o município, esta é “a maior romaria das Beiras” e um certame que une a religião, as tradições e a cultura.

“O concelho estará em festa, com um programa que unifica o culto religioso, a tradição, a cultura, a música e a animação, num evento único para quem visita a cidade e num ponto de encontro e regresso às origens para todos os gouveenses”, salientou a Câmara de Gouveia.

Em 10 de agosto, sobe ao palco a banda de rock Táxi e, no dia seguinte, é a vez de Carolina Deslandes.

No dia 12, realiza-se o XLVI Festival Internacional de Folclore de Gouveia, com o desfile etnográfico pelas ruas da cidade, seguido, à noite, da atuação de José Cid.

Dia 13, o músico Fernando Daniel é o cabeça de cartaz e dia 14 atua o cantor Ivandro.

O programa contempla eventos paralelos, como a Feira Industrial, Comercial e de Artesanato de Gouveia (FICA), dedicada às atividades económicas e produtos locais, a Mostra Associativa, a Mostra de Gado Ovino e Caprino, a Festa do Livro, o Espaço Miniatura Automóvel ou os concertos de bandas filarmónicas.

O município destacou “as várias atividades lúdicas, culturais e os espetáculos de variedade integrados numa vasta e diversificada programação, que contempla artistas do concelho e da região, atraindo gouveenses e visitantes a usufruir de tudo o que Gouveia tem para oferecer”.

A Capela do Senhor do Calvário “é o epicentro das festividades, um local sagrado e de muito apreço e devoção por parte dos gouveenses”.