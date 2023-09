Anteriormente conhecida pelo nome artístico Flo Morissey, a cantora editou os álbuns "Tomorrow Will Be Beautiful" (2015) e "Gentlewomen, Ruby Man" (2017).

Atualmente compõe o duo The Clementines com o marido, Benjamin Clementine, tendo já publicado o tema “Calm Down”.

Benjamin Clementine atua a 22 de setembro no Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia seguinte na Super Bock Arena, no Porto, sala já esgotada.