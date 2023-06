O festival, que no ano passado trocou o Parque Eduardo VII pelo Jardim Keil do Amaral, resolveu este ano trocar os primeiros dias de setembro pelo início do verão, acontecendo entre hoje e domingo.

Ao longo dos três dias, passarão pelos três palcos do festival mais de 50 artistas e bandas de “eletrónica, ‘indie’ e música do mundo”, segundo informação disponível no site do Lisb-On.

O alinhamento de hoje inclui Jungle, em formato DJ set, Poolside, Purple Disco Machine, DJ Nobu, DVS1, Polygonia, Quantic, em DJ set, Pandilla Ltd, Mdusa, Kaesar & Zoy, Claudio PRC e Zé Salvador.

Para sábado, estão agendadas as atuações de Freddie Gibbs, Cister Sledge, HVOB, Gui Boratto, Detroit in Effect, Dyed Soundorom, Cruz, Brusca, Laura, Temudo, Tini e Pedro Tenreiro, entre outros.

A 8.ª edição do Lisb-On termina no domingo com Donato Dozzy, Ben Böhmer, Saint Vie, Moullinex com GPU Panic, Kokeshi, Mary B e Zip, entre outros.

De acordo com a organização, haverá ‘shuttles’ que farão a ligação entre o Marquês de Pombal e o Jardim Keil do Amaral, entre as 16:00 e as 21:00 de hoje e sábado, e as 16:00 e as 19:00 de domingo.

Entre o Jardim Keil do Amaral e o Terreiro do Paço, com paragem no Marquês de Pombal, os ‘shuttles’ irão funcionar entre a 01:00 e as 05:00 da manhã de sábado e de domingo, e as 23:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

Os bilhetes para o Lisb-On estão à venda no site do festival, em www.lisb-on.pt.

Há passes de três dias, que custam 120 euros, passes de dois dias (30 de junho e 01 de julho/ 01 e 02 de julho), que custam 89 euros, e bilhetes diários, com um custo de 55 euros (30 de junho e 01 de julho) e 45 euros (02 de julho).