João Pedro Pais, Mafalda Veiga, NEEV e Cristina Branco & João Paulo Esteves da Silva são as novas confirmações no cartaz do festival Às Vezes o Amor que acontecerá em fevereiro, em várias cidades portuguesas, anunciou hoje a organização.

"Para esta 9.ª edição estão já confirmados concertos em 14 cidades que vão receber alguns dos artistas que têm pautado a banda sonora dos portugueses ao longo dos últimos anos. Aos nomes já anunciados, juntam-se agora João Pedro Pais, Mafalda Veiga e NEEV com concertos marcados para dia 11 de Fevereiro, assim como Cristina Branco & João Paulo Esteves da Silva para um espetáculo no dia 14 de Fevereiro", refere a organização num comunicado hoje divulgado. O festival vai decorrer em Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Lagoa, Leiria, Lisboa, Peso da Régua, Porto, Santa Maria da Feira, Santarém, Torres Novas, Viana do Castelo e Vila do Conde. A programação por datas e locais pode ser consultada em www.asvezesoamor.pt. Anteriormente já tinham sido confirmados no cartaz do Às Vezes o Amor: Pedro Abrunhosa, Lena D'Água, Syro, GNR, Luísa Sobral, Fernando Daniel, Auria, Paulo Gonzo e o espetáculo inédito "As canções de amor de Jorge Palma", no qual o músico português estará acompanhado de uma orquestra e vários convidados.