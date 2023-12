Em comunicado, a promotora At The Rollercoaster referiu-se ao disco “Clear Pond Road”, lançado a solo por Hersh este ano, como “uma viagem cinematográfica; uma série de vinhetas pessoais de um autor ferozmente independente, recheado com camadas de cordas atonais e sonhadoras e ‘mellotron’”.

Nascida em Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, em 1966, Hersh lançou mais de 20 discos ao longo da vida, entre registos a solo e álbuns com Throwing Muses ou 50 Foot Wave.

Os bilhetes vão ter um custo único de 20 euros mais taxas.