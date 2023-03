O concerto decorre no domingo às 16h00 na Sala Estúdio A do Largo Residências, no Quartel do Largo do Cabeço de Bola, em Lisboa, tendo as entradas um custo de 10 euros, sendo necessário o preenchimento de um formulário e o envio do comprovativo da doação.

No concerto vão atuar Gülami Yeşildal, Martin Sued, Eva Parmenter, Mbye Ebrima e Sibel Durgut, entre outros convidados.

Um sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria no dia 06 de fevereiro, seguindo-se várias réplicas.

Mais de 50 mil pessoas morreram na sequência dos sismos.