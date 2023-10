De acordo com o Teatro do Bairro Alto, num comunicado divulgado na sexta-feira, o concerto em Lisboa está marcado para 20 de outubro naquela sala. A atuação no Festival Jazz ao Centro decorre no dia seguinte, 21 de outubro.

“Somando às inúmeras colaborações com figuras do jazz contemporâneo, Gabriel Ferrandini apresenta-se aqui ao lado da saxofonista Lotte Anker num diálogo que se prevê dinâmico e próximo dos desígnios primários do ‘free jazz’: a procura de um espaço idílico de sincera comunicação”, lê-se no comunicado.

O concerto no Teatro do Bairro Alto está marcado para as 19h30 e os bilhetes custam 14 euros.