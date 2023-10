Mariza celebrou 20 anos de carreira com um concerto especial na passada sexta-feira, dia 29 de setembro, no ArrábidaShopping. O concerto, o primeiro da fadista num centro comercial, contou com sete mil pessoas.

"As pulseiras de acesso ao espetáculo esgotaram em duas horas após terem sido disponibilizadas no site do ArrábidaShopping, e a artista conseguiu exceder, como sempre, as expectativas das sete mil pessoas que assistiram ao espetáculo", frisa a organização em comunicado.

No concerto, a artista fez uma viagem pela sua carreira e apresentou um dos temas do seu próximo álbum ("Amor").

"Durante o concerto, Mariza surpreendeu os fãs, tendo descido do palco e, num momento único, misturando-se com o público e, ainda, convidou todos os presentes a visitarem a exposição em sua homenagem 'Mariza no Palco do Mundo' que está patente no ArrábidaShopping até ao dia 23 deste mês", lembra a organização.