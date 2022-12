Rosalía, Kendrick Lamar, Blur, Pet Shop Boys e Halsey são os cabeças de cartaz da próxima edição do Primavera Sound Porto, anunciou a organização esta terça-feira, 13 de dezembro, nas redes sociais.

Bad Religion, FKA Twigs, The Mars Volta, St. Vincent, Le Tigre, Sparks, My Morning Jacket, Pusha T, Yves Tumor, Bleachers, Daphni, Baby Keem, Maggie Rogers, Fred Again..., Darkside, Self Esteem, Drain Gan, Rema, Tokischa e Central Cee também estão entre as dezenas de confirmações anunciadas.

O festival regressa ao Parque da Cidade de 7 a 10 de junho de 2023 e a venda de passes e bilhetes diários já arrancou. Os passes gerais estão disponíveis por 140 euros e os passes gerais VIP por 250 euros. O bilhete diário tem o valor fixo de 70 euros.