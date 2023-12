No dia 9 de março próximo, a voz do single “Chegou a Hora” atua no Teatro Aveirense, em Aveiro, e no dia 26 de março, no Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa.

Teresinha Landeiro nestes dois espetáculos será acompanhada pelos músicos Pedro de Castro, na guitarra portuguesa, André Ramos, na viola, e Francisco Gaspar, na viola baixo

O novo álbum, do qual fará parte “Chegou a Hora”, será produzido por André Santos.