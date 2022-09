O álbum, lançado pela editora conimbricense Lux Records, foi gravado com a banda a recusar tentar recriar situações ou estéticas associadas a outros tempos ou géneros específicos, mas antes um trabalho consciente de que fosse “Twist Connection a soar a 2022”, disse à agência Lusa o vocalista e baterista da banda, Carlos Mendes, também conhecido como Kaló.

“Fizemos uma coisa que não fazíamos: gravámos com uma pessoa mais associada à pop, o Márcio Silva. Gravámos tudo no mesmo espaço e não estávamos à procura de situações, de estéticas ou sonoridades mais associadas ao garage ou ao pós-punk. Não, quisemos coisas que nos trouxessem para o aqui e agora”, aclarou.

Olhando para trás, Carlos Mendes nota que ao longo do tempo a banda foi fazendo músicas “mais relacionadas com determinadas estéticas ou décadas” e, para este álbum, abandonou isso.

“No passado, poderíamos ter estado à procura de sonoridades que nos agradavam. Agora a coisa foi clara: somos nós e vamos fazer aqui, num só sítio, com as coisas de agora, com uma pessoa que grava coisas de agora”, frisou.

Sobre o nome do álbum, Carlos Mendes considera que o mesmo é uma espécie de “um grito”, de alguém que está farto de estar num determinado sítio ou tempo, numa alusão a um momento marcado pela guerra, pandemia e inflação.

O álbum do trio de Coimbra conta ainda com participações de Boz Boorer (que trabalhou com Morrissey), Gregg Foreman (colaborou com artistas como Alan Vega ou Cat Power), Michael Purkhiser, irmão de Lux Interior dos The Cramps e membro dos The Action, e Miguel Padilha, dos Wipeout Beat.,

The Twist Connection são formados por Carlos Mendes, Samuel Silva (guitarra) e Tiago Coelho (baixo).

A banda, que já iniciou a digressão de apresentação do álbum, atua esta sexta-feira, dia 30 de setembro, no Café Concerto RUM by Mavy, em Braga

Em outubro, estão previstos concertos em Aljustrel (21), Ovar (22), Leiria (28) e Castelo Branco (29), e um concerto em Alcobaça a 5 de novembro.