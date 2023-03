Os quatro nomes hoje anunciados são acrescentados a um cartaz que já conta com Lorde, Little Simz, Wilco, Fever Ray, Loyle Corner, Jessie Ware, The Walkmen, Explosions in The Sky, Yung Lean, Sleaford Mods, Black Midi, DOMi & JD BECK, The Brian Jonestown Massacre, Kenny Beats, Sudan Archives, Lee Fields, Kokoroko, Desire, Dry Cleaning, Squid, Special Interest, Ascendant Vierge, Les Savy Fav, Julie, Yin Yin, Calibro 35, Thus Love, Joe Unknown, Evols, Chinaskee, indignu e Nuno Lopes

Os passes gerais para o evento custam 120 euros, enquanto os bilhetes diários estão à venda por metade desse valor.