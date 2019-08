A homenagem da BMEL a Júlio Dinis inclui ainda, no dia 12 de setembro, às 18:00, a exibição do documentário "As pupilas do Senhor Reitor", que é destinado ao público em geral.

Para além das iniciativas dedicadas ao escritor Júlio Dinis, a Biblioteca Municipal da Guarda apresenta, entre 06 e 28 de setembro, a exposição fotográfica de Paulo Velosa intitulada "One more day in Neverland", que é ilustrativa de um diário de viagem por terras da América Latina.

Da programação merece também destaque um recital de poesia, por Ângelo Marques e Suzete Marques, no dia 19, às 21:30.

"Neste recital, a poesia e a música apresentam-se de mãos dadas, o canto dá voz a alguns dos maiores poetas e escritores da língua portuguesa, nomeadamente Camões, Florbela Espanca, Natália Correia, Pessoa, Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner, Torga, Saramago e António Gedeão, e dos músicos José Mário Branco, Janita Salomé, Adriano Correia de Oliveira, Amélia Muge, Fausto, José Afonso, entre outros", lê-se na nota da autarquia da Guarda.

No dia 24, às 18:00, será apresentada a antologia poética "Mundo Real Poético", de Carlos d'Abreu e, no dia 26, às 17:30, o livro "Comportamento à fadiga, fluência e fratura de betões polimétricos", da autoria de Delfim Monteiro.