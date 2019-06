O programa, acrescentou, inclui as comemorações do feriado municipal, no dia 24, e constitui uma oportunidade para “mostrar as dinâmicas associativa e empresarial” deste município do distrito de Coimbra.

Para o dia 20, às 18:00, está marcada a abertura oficial da Mostra Comercial e Industrial, com mais de 60 expositores, seguindo-se às 21:45 as atuações do grupo local Sustemidos e dos Anjos, cujo concerto assinala os 20 anos de carreira da banda.

No dia 21, os espetáculos são assegurados pelo músico Ramiro Simões, da Lousã, e pelos humoristas Quim Roscas & Zeca Estacionâncio.

A noite termina com a dupla de dj No Maca, produtores do tema “Faz gostoso”, interpretado por Blaya.

No dia 22, sobem novamente ao palco músicos da Lousã, Jorge Baptista & Prelúdio, na primeira parte de um serão com o músico e compositor Agir, cabendo o fim da noite ao dj Fernando Alvim.

Ao longo deste dia, o programa compreende também a disputa do torneio de râguebi Michel Coll – Sevens e da Taça de Portugal de Basquetebol Adaptado.

No dia 23, cumpre-se a tradição das marchas, com o desfile de nove agrupamentos na vila, os quais envolvem mais de 500 pessoas, terminando a noite com um baile pela banda Anarquia, enquanto decorrem bailes populares em diversos pontos da vila.

No dia 24, após a atuação da banda Não Há 2 Sem 3, o encerramento dos festejos cabe à cantora brasileira Blaya, radicada em Portugal.

A par destas festividades, realizam-se o Concurso de Montras, com apoio da Associação Empresarial local, o Concurso de Stands da Feira Anual de São João e a Feira Popular, entre outras iniciativas.

Na Lousã, o São João é celebrado há vários séculos com honrarias profanas e religiosas diversas.

A primeira feira franca de São João foi instituída pelo rei D. João III, no século XVI.