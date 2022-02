Os músicos Cachupa Psicadélica e Scúru Fitchádu sobem ao palco no Teatro do Bairro Alto (TBA), em Lisboa, no dia 18 de fevereiro para um espetáculo com a artista e designer'' Ana Rita António, foi hoje anunciado.

“‘Quarto Escuro, Panela Quente’ é um projeto que reúne três criadores que, em diferentes épocas, atravessaram um dos maiores ‘hubs’ criativos nacionais por excelência, as Caldas da Rainha. Juntos, propõem para o TBA uma atmosfera de formas opostas que se atraem por via de poesia, violência e de imagens-símbolo”, lê-se num comunicado divulgado pelo teatro. No concerto, “pensado para o espaço do TBA”, os dois músicos “partem das influências cabo-verdianas da morna, coladera e funaná para as misturar com a influência afro-futurista, urbana e punk”. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram