“03 de setembro, em Lisboa, e 08 de setembro, no Porto, são as novas datas para Caetano Veloso apresentar o espetáculo ‘Voz e Violão’ em Portugal. Os bilhetes para os concertos extra estarão à venda ainda hoje”, refere a promotora dos espetáculos num comunicado hoje divulgado.

Na quinta-feira, foram anunciados concertos de Caetano Veloso em Lisboa, dias 1 e 2 de setembro no Coliseu dos Recreios, na Guarda, a 5 de setembro no Teatro Municipal, e no Porto, no dia 7 no Coliseu.

“Bastaram 24 horas para esgotar os quatro espetáculos anunciados ontem [quinta-feira]: a Guarda esgotou em minutos, o Porto hoje e restam muito poucos bilhetes para Lisboa”, lê-se no comunicado.