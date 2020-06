“Transmutação”, inspirado no poema homónimo de João José Cochofel, é o primeiro espetáculo a subir ao palco do CCC após quase três meses de confinamento, anunciou hoje o centro cultural.

O concerto, protagonizado pelo compositor, pianista e musicólogo Hélder Bruno, vai realizar-se no dia 20, com o público a poder revisitar alguns temas do primeiro álbum do artista e conhecer novas peças que serão incluídas no seu segundo álbum, que sairá sob o título “Sob um céu de água/Water sky (under a)”.

No dia 26, será a vez de O Gajo (João Morais) levar ao CCC os sons da viola campaniça, através da qual expressa a sua arte desde 2016, depois de um percurso de 28 anos no punk.