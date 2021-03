Essa sala de espetáculos do distrito de Aveiro vai disponibilizar os referidos eventos nas páginas que gere nas redes sociais, começando pelo espetáculo do trio de música eletrónica Meera, emitido em direto pelo Youtube a partir do estúdio Black Box, no Imaginarius Centro de Criação (ICC).

Às 11h00 de 21 de março, Dia Mundial da Marioneta, a aposta será numa retrospetiva dos 20 anos do trabalho do criador local de fantoches Rui Sousa, com transmissão no site e no Youtube do Cineteatro, e a 24 segue-se um concerto pelo cantor português Valter Lobo, novamente na Black Box do ICC, para acompanhar pelo Facebook e pela já mencionada plataforma de vídeo.

A programação de março encerra no dia 27 com uma oficina sobre gestão e produção de projetos culturais orientada por Vânia Rodrigues, do Ballet Contemporâneo do Norte, com inscrição prévia obrigatória.