Os três bailarinos da CNB estrearam as suas novas criações no primeiro programa que a Companhia apresentou no período pós-confinamento, em julho de 2020, no Millennium Festival ao Largo. Fizeram-no num contexto particular, com condicionamentos não habituais, e incorporando novas regras que então ditaram as próprias criações.

Estas criações, que serão dançadas no palco da sala principal do teatro, são apresentadas no âmbito do programa “Trabalhos de Casa”, um espaço que a CNB oferece a criações dos seus bailarinos que manifestam interesse em desenvolver trabalho coreográfico.

“Algo_Ritmo”, dos bailarinos Xavier Carmo e Henriett Ventura, com música original de César Viana, e “Symphony of sorrows”, sobre a 3.ª Sinfonia de Henryk Gorecki, de Miguel Ramalho, são as coreografias incluídos nestes “Trabalhos de Casa”.