O contrabaixista português Nelson Cascais acaba de editar um novo álbum inspirado na "poesia imensamente bela e profunda" da escritora britânica Emily Brontë, com selo da editora independente Robalo.

O álbum chama-se "Remembrance: The poetry of Emily Brontë" e, tal como explica o músico em comunicado, partiu do "universo obscuro e melancólico" da poesia e da vida da autora inglesa, que morreu aos 30 anos em 1848.

"Nasceu em mim a ideia de desenvolver um projeto que cruzaria estes poemas com a minha composição, que usaria a palavra como mais um elemento de interação no processo improvisacional", afirma Nelson Cascais.

O contrabaixista recorda que chegou à obra literária de Emily Brontë por causa da cantora Kate Bush, que gravou na década de 1970 o célebre tema "Wuthering Heights" (1978), inspirado no romance "O Monte dos Vendavais".

Ainda assim, foi mais recentemente que o músico conheceu a "poesia imensamente bela e profunda" de Brontë.

"Com uma vida fortemente marcada pela tragédia, pela solidão e pelo sofrimento, os seus poemas refletem essas vivências de uma forma absolutamente magistral e revelaram-me uma dimensão que eu desconhecia neste grande nome da literatura clássica inglesa", escreveu Nelson Cascais.

Em "Remembrance", gravado em maio, Nelson Cascais alinhou nove composições originais, interpretadas com a participação de Ricardo Toscano (saxofone), Eduardo Cardinho (vibrafone), Óscar M. Graça (piano e sintetizadores), João Lopes Pereira (bateria) e Cláudio Alves (voz).

Em nome próprio, Nelson Cascais editou anteriormente cinco álbuns, entre os quais "A evolução da forma" (2013), "Guruka" (2009) e "Ciclope" (2001).

Nascido em Lisboa em 1973, com formação do conservatório e da escola de jazz do Hot Clube de Portugal, Nelson Cascais é um dos mais ativos contrabaixistas do jazz nacional.

Atualmente integra os grupos Liftoff, Communnion (de João Lencastre), The Amplectors, Nuno Guedes Campos Trio e Alma Nuestra. Faz ainda parte do projeto Deixem o Pimba em Paz.

Bernardo Sassetti, Maria João, André Fernandes, Marta Hugon, Laurent Filipe, Robin Eubanks, Perico Sambeat, John Ellis, e Aaron Goldberg são alguns dos nomes com quem Nelson Cascais tocou e gravou.

Atual regularmente com Ricardo Toscano, Victor Zamora e Alexandre Frazão no clube AveNew, em Lisboa.