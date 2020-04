"Na sequência das diretrizes estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde e no respeito pelo que são as medidas preventivas necessárias para a contenção do novo coronavírus a nível nacional, o Aleste 2020 vai ser cancelado", refere em comunicado de imprensa.

O "arraial de praia", que propõe anualmente um cartaz música alternativa, deveria contar este ano com as atuações de Efterklang, Sensible Soccers, Plantasia por Moullinex e Bruno Pernadas, Glockenwise, MadMadMad e David Bruno.

"Não poderíamos, nesta fase, tomar outra decisão que não a de nos comprometermos com as necessárias medidas preventivas recomendadas pelas autoridades competentes e que visam o mitigar de um problema de saúde pública", sublinha a organização, vincando, no entanto, que é "inegável" a "profunda tristeza" com que o fazem.