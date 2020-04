Hugo Ferreira e Hugo Alves sublinham que o projeto surgiu sem objetivos traçados, mas está a conseguir o pretendido, “chegar ao maior número de agentes culturais e de casas”, obtendo uma aceitação “impressionante”.

Aberto a todos os agentes culturais do concelho de Leiria interessados, o festival ganhou, entretanto, um apoio financeiro atribuído pela autarquia: 12 mil euros para pagar as cem sessões de “Cultura com C de Casa”, a distribuir por quem participa e pela equipa que produz, promove e prepara o festival desde o início, explicam os mentores.

Com três sessões nos dias úteis e à noite aos fins de semana, “Cultura com C de Casa” vai continuar pelo menos até ao final de abril.

“Estamos convictos de que, através do ‘Cultura com C de Casa’, o papel inicial a que este projeto se propôs está a fazer o seu caminho, nestes tempos difíceis”, concluem os dois organizadores.