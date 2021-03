Em declarações à agência Lusa, a promotora do projeto World You Need is Love, Sofia Meireis Alves, explicou que as "'t-shirt' sustentáveis e solidárias, para mães e filhos, são inspiradas nas Bonecas da Preocupação feitas por artesãs da Guatemala".

As camisolas, em algodão orgânico, "têm estampado o desenho de várias Bonecas da Preocupação com frases como "No More Worries, We Are The Cure".

"As ‘t-shirts’ são feitas em parceria com a marca portuguesa Giigi, mas somos nós que vamos doar parte do dinheiro da venda das camisolas criadas em Viana do Castelo à Associação Audiovisual", explicou a empresária de São Romão do Neiva, na margem esquerda do rio Lima.

A União Audiovisual é uma associação surgida durante a pandemia, que presta apoio alimentar a profissionais da Cultura que ficaram em situação de vulnerabilidade social por consequência do cancelamento massivo das atividades culturais.

As camisolas estão "à venda na loja ‘online' do projeto World You Need is Love, custam 29,90 euros, sendo que cinco euros revertem para a Associação Audiovisual.

A "Loja do Cabaz" inclui produtos alimentares ?vegan', vinhos nacionais, artigos para casa entre outras propostas.

Sofia Meireis Alves explicou que, "segundo uma lenda dos povos Maias da Guatemala, antes de dormir devem-se contar os problemas que afetam cada um a estas bonecas, colocando-as depois debaixo da almofada, sendo que, desta forma, as bonecas ficam com esses problemas".

"Num ano em que os níveis de ansiedade dispararam, por causa da pandemia de coviud-19, muitos pais partilharam a importância destas bonecas que se tornaram aliadas dos seus filhos, na hora de exteriorizar os sentimentos", sublinhou a empresária.

No último Natal, contou Sofia, a venda das Bonecas da Preocupação, com um custo de 5,90 euros foi "um sucesso" como "presente para muitos adultos que as usam como amuleto" e acabaram por "inspirar a criação das 't-shirt' sustentáveis e solidárias", agora para "ajudar a Associação Audiovisual".

O projeto World You Need is Love é uma loja ‘online' que vende "só vende produtos sustentáveis, feitos à mão por artesãos da Tailândia ao Nepal, passando por Indonésia, Timor, Índia, Sri Lanka e em breve Peru".

O projeto nasceu na sequência de uma viagem ao mundo, que a empresária e o marido, Ivo Tavares, fizeram em 2017, "fotografando, gratuitamente, casamentos nos países que visitaram".

"Pelo caminho testemunhamos muito amor, mas também injustiças e desigualdades, por isso criamos a loja para dar uma oportunidade a artistas de todo o mundo exporem os seus produtos ao mercado português. Quem compra nossa loja sabe que está a apoiar o consumo consciente, garante a continuidade a pequenos negócios e ajuda muitas vezes projetos que apoiam instituições de solidariedade nos países onde se inserem", explicou.

