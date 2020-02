A corrida para o Festival Eurovisão da Canção começou este sábado, dia 22 de janeiro, com a primeira semifinal do Festival da Canção. A primeira fase foi apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel e a segunda gala, no dia 29, será conduzida por Sónia Araújo e José Carlos Malato.

Pelo palco do estúdio 1 da RTP passaram os Throes + The Shine, JJaZZ, Elisa, Blasted Mechanism, Bárbara Tinoco, Ian Mucznik, Filipe Sambado e MEERA.

Oiça aqui todos os temas a concurso.

Bárbara Tinoco, Elisa, Filipe Sambado e Throes + The Shine conquistaram o passaporte para a final da seleção nacional para o Festival Eurovisão da Canção.

"Passe-partout” (Tiago Nacarato/Bárbara Tinoco),“Gerbera amarela do sul” (Filipe Sambado), “Medo de Sentir” (Marta Carvalho/Elisa) e “Movimento” (Throes + The Shine) são quatro das oito canções que vão tentar conquistar, a 7 de março, um bilhete de ida para o Festival Eurovisão da Canção 2020.

Veja as atuações:

1: “Copo de Gin” – MEERA

Os Meera abriram a palco do Festival da Canção 2020.

Autor: MEERA

Intérprete: MEERA

Título: Copo de Gin

Música: MEERA

Letra: MEERA, Isaura, João Bota

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

2: "Gerbera Amarela do Sul” – Filipe Sambado

Filipe Sambado surpreendeu com um outfit arrojado. Em palco, o músico esteve acompanhado por um coro de cinco vozes.

Autor: Filipe Sambado

Intérprete: Filipe Sambado

Título: Gerbera Amarela do Sul

Música: Filipe Sambado

Letra: Filipe Sambado

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

3: “O Dia de Amanhã” – Ian Mucznik

"O Dia de Amanhã" foi o terceiro tema a ser apresentado na primeira semifinal do Festival da Canção.

Autor: João Cabrita

Intérprete: Ian Mucznik

Título: O Dia de Amanhã

Música: João Cabrita

Letra: Ian Mucznik

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

4: “Passe-Partout” – Bárbara Tinoco

De vestido amarelo e acompanhada por Tiago Nacarato, Bárbara Tinoco foi a quarta artista a subir a palco. A apresentação de "Passe-Partout" contou ainda com a participação de quatro bailarinos.

Autor: Tiago Nacarato

Intérprete: Bárbara Tinoco

Título: Passe-Partout

Música: Tiago Nacarato

Letra: Tiago Nacarato

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

5: “Rebellion” – Blasted Mechanism

No palco do Festival da Canção, os Blasted Mechanism protagonizaram uma das atuações com mais energia da noite.

Autor: Blasted

Intérprete: Blasted

Título: Rebellion

Música Blasted, Stego, Guerra

Letra: Blasted, Stego, Guerra

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

6: “Medo de Sentir” – Elisa

Elisa foi a sexta artista a subir a palco e fez-se acompanhar por um coro.

Autor: Marta Carvalho

Intérprete: Elisa

Título: Medo de Sentir

Música: Marta Carvalho

Letra: Marta Carvalho

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

7: “Agora” – JJaZZ

Os JJaZZ subiram a palco para apresentar "Agora". A atuação contou com uma pequena participação de Rui Pregal da Cunha.

Autor: Rui Pregal da Cunha

Intérprete: JJaZZ

Título: Agora

Música: Rui Pregal da Cunha

Letra: Rui Pregal da Cunha

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

8: “Movimento” – Throes + The Shine

Os Throes + The Shine fecharam o desfile de canções na primeira semifinal.

Autor: Throes + The Shine

Intérprete: Throes + The Shine

Título: Movimento

Música: Throes + The Shine

Letra: Throes + The Shine

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

COMO SÃO ESCOLHIDAS AS CANÇÕES FINALISTAS?

Anabela, Capicua, Conan Osiris, Héber Marques, Isilda Sanches, Miguel Ângelo e Rui Miguel Abreu vão avaliar os temas concorrentes das semifinais. Segundo o canal, as votações vão decorrer no esquema de 50/50. "O peso do voto será repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP. Na final, as votações do júri serão associadas a 7 regiões diferenciadas, incluindo Portugal Continental e Ilhas", explica a RTP.

Em caso de empate, as regras são claras: "nas semifinais passa o tema escolhido pelo júri, enquanto na final a canção que tiver sido mais votada pelo público será a vencedora".

Apesar das regras serem as mesmas, este ano há uma novidade em relação à forma como vão ser revelados os resultados das semifinais. "À semelhança do que acontece no Festival da Eurovisão, vamos manter o suspense no ar durante as semifinais e revelar apenas as quatro canções mais votadas e que ficam apuradas para a final, sem revelar as pontuações individuais", explica a RTP.