Apresentado hoje, o 30.º EI vai decorrer de 11 de setembro a 31 de outubro, e contará com projeções, 'workshops', ciclo de cinema, visitas guiadas, catálogo, prémios de fotografia, edições de livros e atividades 'online', como leituras de portefólios, oficinas ou debates.

Os Encontros da Imagem 2020 contam ainda com o prémio Discovery, que, na edição deste ano, recebeu 259 candidaturas de 37 países diferentes, dos quais 14 chegaram a finalistas e vão expor o seu trabalho no evento.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Universidade do Minho (UMinho), uma das entidades dinamizadoras do evento, juntamente com a autarquia de Braga e a associação Encontros da Imagem, adianta que acolhe 14 exposições, todas com entrada livre, tendo nove lugar na Galeria do Paço, em Braga.

Aqui ficará exposto o trabalho do artista finlandês Touko Hujanen, que revela a primeira escola autossuficiente do mundo, do alemão Robin Hinsch, que percorre comunidades que extraem petróleo, gás ou carvão, e da húngara Kata Geibl, que foca o individualismo feroz.