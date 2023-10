A atividade vai encerrar o programa do festival literário, no próximo dia 29 (domingo), às 17:00, com as presenças da apresentadora Júlia Pinheiro, acompanhada dos comentadores Rui Zink, Rita Blanco e Manuel Serrão.

Até 29 de outubro, o evento contará com vários convidados do panorama literário, artístico e da informação.

Em comunicado, a organização anuncia as presenças de Sétima Legião, Valter Hugo Mãe, Bárbara Reis, Manuel Falcão, Bruno Vieira Amaral, Miguel Ângelo, Rui Zink, Rita Blanco, Manuel Serrão e Júlia Pinheiro, “que se juntam para celebrar Miguel Esteves Cardoso”.

Ao longo de sete dias, Penafiel vai homenagear a obra e a “visão singular” do autor, com várias atividades, em diferentes pontos da cidade.

“Em cada recanto haverá algo sobre o escritor, numa transformação habitual em torno do escritor homenageado e da sua obra”, com alusões nas montras dos estabelecimentos comerciais, em exposições, arte de rua, teatro e música, além da e apresentação de livros.

O festival vai perpetuar o nome do escritor, à semelhança dos autores homenageados anteriormente, com uma silhueta e uma frase sua, num espaço público da cidade.

O autor vai, também, ser celebrado através da apresentação da peça “Portugal 5.0”, pela Jangada Teatro, de Lousada, no museu municipal.

O festival vai promover ainda o reencontro do autor com os Sétima Legião, 40 anos depois do lançamento do primeiro 'single' da banda, intitulado "Glória", pela editora discográfica criada por Miguel Esteves Cardoso. O grupo atuará, em Penafiel, no dia 27 de outubro.

Miguel Esteves Cardoso nasceu em Lisboa, em 1955, tendo sido distinguido, em 2022, com o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários, da Associação Portuguesa de Escritores, sendo autor de uma obra que abarca vários géneros.

"Escrítica Pop", "Amores e Saudades de Um Português Arreliado", "Os Meus Problemas", "A Causa das Coisas", "Como é Linda a Puta da Vida", "No passado e no futuro estamos todos mortos", "As Minhas Aventuras na República Portuguesa", "Explicações de Português explicadas outra vez" e "O Amor É Fodido" são alguns títulos da sua obra.

Ao longo de 15 anos, o festival literário de Penafiel já homenageou Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira, Miguel Sousa Tavares, Pepetela, Manuel Alegre, Mário Zambujal, Germano Almeida e Ana Luísa Amaral.