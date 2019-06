A conferência intitulada “Do quadro operatório das Ciências Sociais na explanação das Músicas Contemporâneas”, a cargo de João Ranita da Nazaré, professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa, é a primeira iniciativa do programa, na sexta-feira, às 18:00.

À noite, às 21:30, é a vez de o Teatro Garcia de Resende acolher o recital de piano “Portugal e a sua música”, por Joana Gama, que tem como mote o lançamento do disco da artista “Travels in my Homeland”, de acordo com a própria pianista, citada pela autarquia.

O primeiro dia do festival encerra, às 23:30, com o concerto e performance “Visual – Xesy”, na praça junto ao teatro, com projeções visuais de Filipe Rebelo, eletrónicas de Luís Luz e a participação de José Fernandes no saxofone.

O programa de sábado arranca, às 18:00, com um recital de piano por Ana Telles, intitulado “Infinito Azul - Homenagem a José Luís Ferreira”, dedicado a este compositor, nascido em 1973 e que morreu no ano passado.

“Liturgia dos Pássaros” é o tema do concerto, à noite, do pianista e compositor Daniel Bernardes, numa homenagem ao mestre francês Olivier Messiaen, estando o músico acompanhado pelo Drumming Grupo de Percussão, do contrabaixista António Augusto Aguiar e do baterista Mário Costa.

Na terceira e última jornada do festival, a pianista Ana Telles profere a conferência “Em torno do Projeto Infinito Azul”, seguindo-se o concerto “Persistência”, pela CriaSons.

A 2.ª edição do Festival 20.21 encerra, às 21:30, com a ópera “Tudo Nunca Sempre o Mesmo Diferente Nada (TNSoMDN)”, de Tiago Cutileiro, interpretada por Inês Simões, Nélia Gonçalves, Maria Ermida, Maria João Sousa (cantoras), assim como pelo agrupamento Ars Ad Hoc, com organização da Arte no Tempo.

Segundo os promotores, citados pela câmara, “não deixando de ser uma ópera, no sentido mais clássico, envolve uma conceção simultânea de música, ‘libretto’, projeção vídeo e encenação”.