A Praça da República, em Elvas, vai ser o palco para a 29.ª edição do evento, que reúne dez grupos de folclore, cinco portugueses e cinco estrangeiros, e cujos espetáculos estão marcados para as 21:30.

Promovido pelo município, com o apoio do Rancho Folclórico de Elvas, Consejeria de Cultura e Igualdad da Junta da Extremadura (Espanha) e Federación Extremeña de Folklore, o festival abre na sexta-feira com a atuação do grupo anfitrião, o Rancho Folclórico de Elvas e a Compañía Folklórica del Bernal, do México.

No sábado, atuam o Grupo Folclórico de Macada Vimieiro (Braga) e o Grupo Folclórico Gorez - Ossétia do Norte, da Rússia.

Para domingo, estão agendadas as participações do Rancho Folclórico Espiga Dourada (Coruche) e a Agrupación Folklórica "Los Compadres", do Panamá.

No dia 10 de agosto, sobem ao palco o Rancho Folclórico Camponeses de Montessão (Coimbra) e o Song and Dance Ensemble "Kud Kosmaj-Sopot", da Sérvia.

No encerramento, a 11 de agosto, atuam o Rancho Folclórico Juventude Atalaiense (Montijo) e o Balé Folclórico "Origens", do Brasil.