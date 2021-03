O evento, que vai decorrer de maio a junho, vai apresentar através de meios digitais sete projetos musicais, a solo ou em grupo, escolhidos a partir de um concurso nacional, com a fase de candidaturas disponível até 10 de abril (em festivalmetamorfose.com), afirmou hoje o responsável pela iniciativa, Pedro Ferreira, que falava à agência Lusa à margem da conferência de imprensa que decorreu em Condeixa-a-Nova, nas instalações da Academia de Música de Coimbra da qual é diretor-geral.

De todos os concorrentes, serão selecionados sete projetos por um júri composto pela fadista Katia Guerreiro, o músico da Brigada Victor Jara e professor Manuel Rocha, o membro dos Quatro e Meia Tiago Nogueira e o cabeleireiro Carlos Gago.

Os concorrentes têm de ter mais de 12 anos e apresentar cinco temas, três dos quais originais, referiu Pedro Ferreira, salientando que os candidatos podem ser de qualquer ponto do país e de qualquer nacionalidade, não havendo também restrições quanto aos géneros musicais.

Depois de selecionados os sete projetos, estes irão atuar a partir do estúdio da Academia de Música de Coimbra, aos sábados entre maio e junho.

"Vamos contabilizar as visualizações em direto, as visualizações até ao concerto da semana seguinte, os votos do público e do júri", esclareceu.

O vencedor recebe 1.500 euros, o segundo classificado 1.000 euros e o terceiro 500.

"O prémio é só o valor monetário, mas há a possibilidade de atuações ao vivo com entidades parceiras", salientou Pedro Ferreira.