A 16.ª edição do festival Souto Rock, em Roriz, Barcelos, realiza-se de 7 a 9 de julho, apresentando Sereias, Chinaskee e Kings of the Beach como cabeças de cartaz, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Associação Cultural e Recreativa de Roriz, que responde pela organização, lembrou que o festival conheceu um interregno de dois anos, devido à pandemia de COVID-19.

Com entrada livre, o festival abre a 7 de julho com dj ‘set’ de Manuel Melo, na Praça Pontevedra, no centro histórico de Barcelos.

Depois, o Souto Rock desloca-se para o seu “habitat natural”, no Largo do Souto, onde no dia 8 atuam os portuenses Sereias.

A noite arranca com Silverbomb e Lonzdale’s Fantasy e termina ao som do DJ ‘set’ de Bosxh vs Mulher Nada, no café Plátano Koberto.

No último dia, o festival começa às 16h00, no Parque de Merendas do Outeiro, em Roriz, com o regresso da Banda Estouro.

Trata-se de uma “banda de paródia de música dos anos 80 e 90”, composta no âmbito do grupo de teatro da associação organizadora do Souto Rock e que atuou pela primeira e última vez no festival em 2005.

À noite, atuam os barcelenses Glass Eyed Momma e Mike Vhiles e os galegos Kings of the Beach, seguindo-se Chinaskee.

A 16.ª edição do Souto Rock fecha com o DJ ‘set’ de Dedos Bionicos vs Lovers & Lollypops, no Plátano Koberto, espaço com lotação limitada.

“Este é o festival de rock mais antigo de Barcelos e tem como principal objetivo a divulgação dos bons trabalhos que se vêm fazendo no panorama musical nacional, sem esquecer as participações de novas bandas locais”, sublinha a organização.

Diz ainda que aquele “pequeno festival” se caracteriza “pela vontade de descentralizar e pelo esforço de aliar algumas manifestações da música independente ao mais tradicional espírito de festa, tudo num ambiente caseiro e de convívio entre amigos”.

Em 2021, e apesar da pandemia, houve uma edição ‘online’ do Souto Rock, revisitando os arquivos videográficos de 15 edições.

Durante os últimos meses, a organização voltou a promover o seu habitual ciclo de concertos de inverno.