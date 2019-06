A vila de Ponte da Barca, em Viana do Castelo, vai voltar a receber o Festival Folk Celta para a sua 12.ª edição, de 26 a 27 de julho, "com artistas vindos do Brasil, Cabo Verde, Canadá, Hungria, Espanha e Portugal", anunciou a organização em comunicado.

Os cabeças de cartaz são lusófonos, com o regresso dos portugueses Dead Combo e a estreia de Sérgio Godinho no festival, a par da cabo-verdiana Cremilda Medina.

Segundo a organização, o Folk Celta "cruza as sonoridades musicais folk e celta de tradição popular" e, à semelhança do ano passado, vai decorrer num único palco, no Choupal, nas margens do rio Lima.