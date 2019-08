“Temos uma grande expectativa no sucesso desta iniciativa além-fronteiras”, sublinhou.

Nos três dias do festival, na Praça do Comércio, na Baixa de Coimbra, a gastronomia tradicional é apresentada pelos grupos em diversas tasquinhas.

“Vamos trazer um bocadinho de uma tradição que não é apenas dos estudantes. Vai ser um fim de semana muito bem passado”, disse à Lusa, por sua vez, João Francisco Campos.

O autarca salientou que o FOLKoimbra resulta de “uma conjugação de esforços” que também envolve as coletividades e agrupamentos populares.

“Vai ser bom para quem vive em Coimbra e para todos aqueles que nos visitam”, afirmou.

Na sexta-feira, depois da atuação dos gaiteiros Rainha Santa nas ruas da Baixa, a partir das 19:00, o Grupo Folclórico de Coimbra orienta um baile mandado aberto à participação do público, às 22:30.

No sábado, apresentam-se em palco o Grupo Folclórico da Região de Coimbra e o congénere da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo, às 21:30 e 22:30, respetivamente.

No domingo, os espetáculos começam mais cedo, às 18:30, com o Grupo Folclórico "As Camponesas do Alva", a que se segue o grupo Sons e Suadelas, às 20:00, para encerrar o festival.