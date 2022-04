“Quatro nomes adensam o alinhamento de experiências propostas pelo Amplifest 2022, a ter no Hard Club no Porto, nos segundo e terceiro fins-de-semana de outubro. Fotocrime e Tenue juntam-se, então, ao FDS1, enquanto Bossk e Buñuel actuam no FDS2”, refere a organização em comunicado.

Para a edição deste ano do festival, “que se foca nos espectros mais negros da música”, já foram anunciados 32 bandas e artistas, entre os quais Godspeed You! Black Emperor, Hellripper, Lingua Ignota, Amenra, Cult of Luna, Elder, Oranssi Pazuzu e Pallbearer.

Os bilhetes para o primeiro fim de semana, entre 7 e 9 de outubro, já estão esgotados, mas ainda há bilhetes à venda para o segundo, entre 13 e 15 de outubro.