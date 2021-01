A página oficial do músico na rede social Facebook indicou que Sylvain Sylvain morreu na quarta-feira, sem indicar o local onde morreu.

"Como a maior parte de vocês sabem, Sylvain lutou contra o cancro durante o último ano e meio. Apesar de ter lutado com valentia, morreu da doença", indicou um comunicado no Facebook citado pelas agências internacionais de notícias.

"Lamentamos a morte e sabemos que agora está finalmente em paz e livre da dor", refere ainda a mesma mensagem.

David Johansen, o vocalista da mítica banda New York Dolls, e único membro da formação inicial vivo, despediu-se hoje do guitarrista Sylvain Sylvain.

"Vou sentir a tua falta, velho amigo. Vou manter a 'lareira acesa'. 'Au revoir' Syl 'mon viuex copain'", escreveu Johansen na rede social Instagram.

Sylvain Mizrahi (Sylvain Sylvain) nascido no Cairo em 1951, o músico viveu em França antes da família se ter mudado para Nova Iorque, Estados Unidos onde se naturalizou norte-americano.

Sylvain tocou em várias bandas antes de integrar a banda New York Dolls no início dos anos 1970.

Com David Joahnsen como vocalista, Jonhny Thunders e Sylvain Sylvanin nas guitarras, Arthur Kane no baixo e Jerry Nolan na bateria, os New York Dolls foram uma importante banda que serviu de ponte entre vários estilos musicais.

Influenciados por bandas como os Rolling Stones, usavam a ambiguidade sexual do glam rock e anteciparam a provocação e a rebeldia que o movimento punk trouxe na segunda metade dos anos 1970.

O primeiro disco "New York Dolls" de 1973 com temas como "Personality Crisis" é geralmente apontado como um dos melhores da história do rock e é apontado como um momento que antecede o movimento punk.

Geralmente vestidos com roupas de mulher, os New York Dolls editaram um ano depois um segundo disco "Too Much Too Soon" (1974) antes de se dissolverem em 1977.

Sylvain Sylvain continuou a tocar com Johansen durante algum tempo tendo depois iniciado uma carreia a solo.