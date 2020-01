A iniciativa chama-se MUMI, vai decorrer em Verín, na Galiza, em Espanha, e é apresentada como “o primeiro mercado profissional de música e cultura organizado pelos dois territórios ibéricos”, com vista a reunir “artistas, bandas, promotoras, empresas de 'management', festivais ou editoras”, para “partilhar ideias, criar sinergias e estabelecer novas redes de contacto”.

Em declarações à Lusa, José Costa, o representante português da organização do MUMI, frisou estar em causa um “trabalho de desbloqueio de uma fronteira que ainda existe, quando devia haver uma circulação natural dos artistas” das fronteiras portuguesa e espanhola.

“Quando um artista de uma das fronteiras vai atuar ao outro lado, parece que vai ao estrangeiro. O objetivo deste encontro é discutir e apresentar ideias para o desbloqueio desta fronteira”, descreveu José Costa.

O responsável esclareceu estar em causa uma “feira profissional, com as atividades que a caracterizam”, tendo por objetivo “divulgar a música portuguesa junto da Galiza e vice-versa”.

A intenção, acrescenta a organização, é “criar uma ponte de ida e volta real e estável para as músicas de ambos os países”.

O projeto, apresentado hoje em Verín, é apoiado pelo programa da Xunta da Galiza "O teu Xacobeo" e, nesta primeira edição, estão previstas atividades de formação técnica, jurídica e de marketing, bem como encontros rápidos entre profissionais do sector.

“Também haverá concertos abertos ao público em geral com a selecção de propostas musicais de diversos estilos e formatos, numa programação que demonstrará os novos valores e as figuras já consagradas em espectáculos multidisciplinares para o público familiar e adulto”, acrescenta a organização.

As inscrições no evento podem ser feitas no site www.mumimusicas.eu, até ao dia 11 de fevereiro, por parte de qualquer banda ou artista de Galiza e de Portugal, com projetos musicais profissionais, “independentemente do tipo de formação ou estilo”.