Não se sente “especificamente portuguesa ou inglesa”, porque tem “tanto em comum com pessoas de tantos sítios”, e nunca quis “prender a identidade” a nenhum conceito, nem sequer ao género, mas apenas “uma pessoa com pensamentos e sentimentos que está a fazer música”.

“Escrevo do ponto de vista humano, mas eu sou uma mulher, aí não há dúvidas, e isso transparece. Posso não ter uma ideia propositadamente feminista, mas sou uma mulher em 2019 a escrever, compor, cantar, produzir, a ter controlo criativo sobre as minhas coisas e a viajar. Isso em si é feminista”, reflete.

A escrita de canções vem de “um reflexo da realidade” que vive. “Da minha vida, da minha experiência. Eu sempre me senti um bocadinho um ‘alien’. Como se vivesse numa bolha no meio do resto do mundo”, explica.

De certa forma, acrescenta, é como “se estivesse a ver um filme”, ou “numa nuvem a olhar para baixo”, o que lhe permitiu desenvolver “um mundo interior mais profundo e complexo” de onde surgem as letras.

O novo singl’, que será lançado “muito em breve - só falta terminar o vídeo -” aborda precisamente a sensação de “se estar desconectado do que está em redor, estar sozinho no meio de outras pessoas”.

Uma das menções mais constantes de Catarina, a pessoa por detrás de Mai Kino, e tudo o que quer que se saiba fora do ‘alter ego’ musical, é ao papel do sonho e do subconsciente no processo de escrita.

“Nunca escrevo com uma intenção intelectual, é instintivo. (...). Este próximo single, por exemplo, escrevi-o numa altura de bloqueio criativo, não conseguia deitar ideias cá para fora, e foi o meu subconsciente a ajudar, veio-me a melodia toda à cabeça às 3:00, gravei logo o piano e a voz no telemóvel, e esse sample surge na versão final, porque é uma coisa intimista”, narra.

A vontade de aproximar a música de si mesma leva-a a “misturar elementos orgânicos e digitais”, o piano com “as paisagens sonoras eletrónicas” que tem vindo a explorar e até gravações no terreno.

“Em Londres, fui a um armazém e adoro fazer esse trabalho. Gravei lá sons como os de correntes de bicicleta a batear e a ecoar naqueles tetos gigantes. Este tipo de trabalho torna as batidas muito pessoais e especiais, com elementos crus e orgânicos, agressivos, industriais. A minha voz, também, serve não só para cantar mas também como instrumento, criando várias camadas de voz”, assevera.

O convite para o Primavera Sound foi recebido “a caminhar em Londres”. “Fez-me a semana”, explica a jovem, que nunca esteve entre o público, e agora se estreia logo em cima do palco e cujo último lançamento foi o single "Young Love", no final de 2018.

“Acho que é exatamente o tipo de festival em que me insiro. Programa muitos músicos experimentais e a música do momento, nessa onda mais fora da caixa. Não é um festival de pop, é mais alternativo e dentro do meu género”, refere.

A oitava edição do NOS Primavera Sound arranca hoje, no Parque da Cidade do Porto, com os cabeças de cartaz Solange, Danny Brown e Stereolab, e conta com outros nomes, como J Balvin, Interpol, James Blake ou Courtney Barnett na sexta-feira, Erykah Badu, Jorge Ben Jor ou Rosalía no sábado.