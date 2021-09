Na gala, a jovem artista apresentou "Good 4 u", tema do seu primeiro álbum ("Sour") e fez-se acompanhar por uma equipa de bailarinos. A atuação contou ainda direito a um pequeno voo de abertura, fogo de artifício e chuva de papel picado.

No final da atuação, Olivia Rodrigo surpreendeu ao partir uma câmara.

Com as suas luvas roxas, a cantora dominou o palco e que conquistou o público e as redes sociais - a julgar pelas reações, a estreia de Olivia Rodrigo nos VMAs não poderia ter corrido melhor.

Veja o vídeo: