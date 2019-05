“A sonoridade das Novas Quintas [concertos que se realizam uma vez por mês] sai à rua numa primeira edição, trazendo para o exterior o conceito das noites que acontecem todos os meses no Teatro Aveirense”, refere a organização num comunicado enviado à agência Lusa.

A primeira edição das Novas Quintas na Rua inclui “sete horas de música, num recinto estará dividido entre um palco (na Praça da República) e a varanda do próprio Teatro Aveirense”.

O cartaz inclui Papillon, Benjamin, MGDRV, PEDRO, Progressivu, D Glue e Vaarwell, que “representam estilos musicais que vão ao encontro do trabalho desenvolvido mensalmente no Teatro, procurando mostrar o que de novo está a acontecer no país”.

A iniciativa, de entrada livre, começa pelas 17:00.

As Novas Quintas, que decorrem na Sala Estúdio do Teatro Aveirense, começaram em 2017. Desde então, atuaram naquela sala, entre outros, artistas e bandas como Beatriz Pessoa, Sensible Soccers, Mai Kino, Duquesa, Joana Espadinha, Surma, Tomara, Da Chick, Lince, Luís Severo e Cachupa Psicadélica.